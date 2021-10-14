Две колонии под Нижним Тагилом закрыли на карантин из-за африканской чумы свиней

Кстати, аналогичные меры принимаются в Камышловском и Ирбитском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух нижнетагильских колониях объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней, ограничительные меры коснутся ИК №6 и №12, животных и продукты изымают из местных свинокомплексов. Об это пишет местное издание TagilCity со ссылкой на постановление, подписанное губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Кстати, аналогичные меры принимаются в Камышловском и Ирбитском районах, где за изъятых у населения и фермеров свиней, государство выплатит компенсацию.

Напомним, ранее в Камышловском районе, где ранее установили санитарную зону из-за трех случаев африканской чумы свиней (АЧС), в лесу нашли свалку из 37 трупов свиней, умерших от этой же вирусной болезни. Туши зараженных животных сожгли.

- В рамках оперативного расследования при обходе угрожаемой зоны было обнаружена свалка свиных туш. Ветеринарными врачами взяты пробы патматериала, которые направлены для исследования в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию: диагноз АЧС (прим.ред - африканская чума свиней) установлен, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.