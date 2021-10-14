В Екатеринбурге устроили стрельбу из пневматики по кошкам

Животные микрорайона подвергаются нападениям Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге обеспокоены появлением неизвестного стрелка с пневматическим оружием. В качестве своей мишени он выбирает домашних кошек.

С начала октября пострадало уже трое животных. Одну кошку не удалось спасти. Жители заметили, что уличные коты также стали пропадать. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Екатеринбург».

- На Компрессорном стреляют в кошек из пневматики. У меня подстрелили двух котов в лапу, теперь они трехлапые. Третьей вчера в голову выстрелили, спасти не удалось. Да и уличные коты пропадать стали, видимо, в подвалах помирают, - говорит жительница района Мария.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сообщений по данному факту в полицию пока не поступало.