К тушению торфяника под Екатеринбургом подключилась Уральская авиабаза

15 октября на место пожара приедут десять десантников и тяжелая техника. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К тушению торфяника под Екатеринбургом по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подключились сотрудники Уральской авиабазы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- С 14 октября на месте начали работу четыре специалиста с оснащенным тепловизором квадрокоптером, а также мотопомпами и двумя торфяными стволами, которые позволяют равномерно распределять средства для тушения по всей толщине торфяного пласта, - говорится в сообщении.

15 октября на место пожара приедут десять десантников и тяжелая техника. По последним данным, под Екатеринбургом тлеет 4,2 гектара торфяника. На месте работают 90 человек. Для тушению используют 14 пожарных стволов. Из них семь – специальные торфяные. Спасатели продолжают осуществлять проливку. Угрозы для построек и открытого горения нет.

До этого губернатор поручил правительству взять на контроль ситуацию с торфяным пожаром. Также власти решили продлить особый противопожарный режим.

Утром 14 октября Екатеринбург заволокло густым дымом из-за тления торфяника в микрорайоне Солнечный. Учеников школы в этом районе перевели на дистант. Из-за густого дыма и плохой видимости сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД и участок трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Также из-за этого были задержаны восемь рейсов в Кольцово.

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