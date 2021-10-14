В Екатеринбурге жители многоэтажки на Папанина добились ремонта лифта через прокуратуру

Как оказалось, с апреля 2021 года проводились работы по замене лифтового оборудования во всех подъездах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители многоэтажного дома на улице Папанина добились проведения капитального ремонта лифта после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, с апреля 2021 года проводились работы по замене лифтового оборудования во всех подъездах. Управляющая компания пообещала завершить их в июне этого года.

- Между тем, в течение около полгода жители многоквартирного дома, большинство из которых люди преклонного возраста не могли пользоваться лифтом, что создавало затруднения данной категории граждан в выходе на улицу, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство провело проверку, после которой внесло представление в адрес руководителей Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества. После этого лифтовое оборудование было запущено в полном объеме. права жителей дома на благоприятные условия проживания восстановлены.