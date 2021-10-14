В Екатеринбурге задерживается старт реконструкции развязки у концерна «Калина»

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В Екатеринбурге откладываются строительные работы по реконструкции развязки у концерна «Калина», ранее сообщалось, что амбициозный проект должен был стартовать уже в сентябре 2021 года, однако рабочие на объект к обозначенному сроку так и не вышли.

- Выполняется подготовка производства, урегулирование вопросов с сетевыми организациями, то есть работы ведутся, но пока что не строительные, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, общая протяженность новых дорог составит 9,85 километра, из них 2,5 километра – суммарная длина эстакад и путепроводов. Средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 километров в час. Полностью завершить строительство развязки предполагается в 2024 году. Финансирование проекта будет выделяться из федерального, областного и городского бюджетов.