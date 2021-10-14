Уральцу грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на полицейского

Правоохранитель получил телесные повреждения и испытал сильную боль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю села Краснополье Свердловской области грозит до пяти лет лишению свободы за то, что он напал на полицейского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

- 24 июля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение, в связи с чем был доставлен и помещен в камеру для содержания административно задержанных граждан, - говорится в сообщении.

Помощник дежурного потребовал задержанного выйти из камеры для составления протокола. Мужчина толкнул стража порядка так, что полицейский ударился о стену.

Затем задержанный пнул металлическую дверь камеры, и она ударила сотрудника по левой руке. Правоохранитель получил телесные повреждения и испытал сильную боль.

Задержанный признал свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Учли и тот факт, что мужчина был пьян. Это расценивается как отягчающее обстоятельство. Кроме того, свердловчанин является рецидивистом. Дело направили в суд.