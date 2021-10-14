На Урале 150 полицейских ищут пропавшую 17-летнюю школьницу

Девочка вышла из школы после уроков, и ее больше никто не видел. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области 150 полицейских ищут пропавшую 17-летнюю школьницу Камилу Атаджанову из поселка Шаля. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

- Сыщики уголовного розыска сейчас применяют в своей работе с родственниками пропавшей детектор лжи. Розыск ребенка находится на контроле у руководства регионального главка МВД, - рассказал он.

Брат и папа девочки обратились в полицию вечером 13 октября. Все наряды полиции отправили на поиски несовершеннолетней. Сотрудники проверяли стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, леса, вокзалы и электрички.

Семья девочки приехала из Узбекистана в Россию много лет назад. Ее мама – домохозяйка, а папа продает фрукты. В семье четверо детей. До 5 класса Камила жила в Шале, а потом уехала к родственникам в Узбекистан. Вернулась на Урал она в конце июня 2021 года. Здесь она пошла в 11 класс. Девочка собиралась поступать в медицинский институт. Камилу воспитывали строго. У нее не было гаджетов.

Ранее стало известно, что девочка пропала 13 октября. Она вышла из школы после уроков. С этого момента о ее местонахождении ничего неизвестно. К поискам подростка подключились волонтеры. До этого Камила не пропадала. О ней отзываются как о бесконфликтном ребенке, который хорошо учится и помогает по дому.

Перед исчезновением подросток передала подруге записку и попросила прочитать ее, когда придет время. В ней она попросила прощения за свой поступок у мамы с папой.

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