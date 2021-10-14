В Екатеринбурге построят поликлинику для лечения глаукомы

Появление новой поликлиники снизит инвалидизацию по глаукоме, отмечают врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом в центре Екатеринбурга появится новая поликлиника, которая будет заниматься лишь лечением пациентов с глаукомой. Это заболевание глаз, которое может привести к слепоте. Ее планируют открыть на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана.

- 15 лет назад мы открыли в Екатеринбурге небольшую поликлиники на площади в 300 квадратных метров. Попробовали на небольшой площадке лечить от глаукомы. Дело пошло, но теперь мы не можем развивать это направление на такой маленькой площади. Поэтому будет новая поликлиника площадью 1300 квадратных метров, - рассказывает Олег Шиловских, генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза».

В поликлинике будет создан регистр для учета всех пациентов с глаукомой. Люди из этого списка будут получать извещения о том, когда им нужно явиться на прием и даже когда, например, глазные капли закапывать.

- Первый год работы такой специализированной поликлиники сразу снизит инвалидность по глаукоме, - добавляет Олег Шиловских.