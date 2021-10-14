Полиция нашла молодых людей, напавших на женщину у банкомата в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

Подозреваемые признались в преступлении. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала троих молодых людей, которые напали 1 октября 2021 года на женщину у банкомата в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщает городское УМВД.

- Прибывшие на место происшествия оперативники отследили подозреваемых по камерам видеонаблюдения и установили машину, на которой прибыла троица, - говорится в сообщении.

Машину нашли в Богдановиче в день преступления. Молодые люди были в ней. Полиция задержала их до того, как они успели потратить украденные 67 тысяч рублей.

Грабителями оказались жители Каменска-Уральского 2000, 2001 и 1994 годов рождения. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Грабителями оказались жители Каменска-Уральского 2000, 2001 и 1994 годов рождения. Подозреваемые признались в преступлении и заявили, что 1 октября специально приехали в Екатеринбург, чтобы ограбить кого-нибудь.

На троих молодых людей завели дело по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия). Двое фигурантов арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Свердловчанам грозит до десяти лет лишения свободы.

Машину с молодыми людьми нашли в Богдановиче. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Ранее, 1 октября, в полицию поступило сообщение о краже у банкомата в ТЦ «Дирижабль». В тот день около 10:30 женщина сняла деньги на втором этаже торгового центра. Внезапно к ней подошли незнакомые люди в масках. Один из них выхватил у нее из рук банкноты, а другой человек брызнул ей в лицо из газового баллончика. Пострадавшая получила ожоги глаз. А нападавшие сбежали.

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