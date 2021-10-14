На Урале в торговых центрах появятся свободные от COVID-19 зоны

Зам губернатора отметил, что полностью закрывать торговые центры власть не планирует. А вот по зонам вопрос будет решен до 1 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах Екатеринбурга и Свердловской области до нового года появятся свободные от коронавируса зоны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- В торговых центрах есть места, где продаются товары первой необходимости. Нужно понимать, что кто-то объективно не мог привиться, а ему нужно покупать определенные товары. Все эти обстоятельства нужно учитывать. В период новогодних праздников поток людей возрастет и эта та пора, когда мы должны будем принять окончательно все решения, - говорит Павел Креков. - Мы не хотим очередного подъема заболеваемости. Потому что каждый последующий подъем заболеваемости опаснее, чем предыдущий. Мы это видим сейчас.

Зам губернатора отметил, что полностью закрывать торговые центры власть не планирует. А вот по зонам вопрос будет решен до 1 декабря 2021 года.

- К моменту рождественских и новогодних праздников все кнопки будут включены. Поэтому если вы хотите спокойно провести новогодние праздники, успеть купить подарки, то вакцинироваться нужно уже сейчас, - говорит Павел Креков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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