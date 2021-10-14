Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг УБРиР

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) до "B", краткосрочный - подтвердило на уровне "B", а также подтвердило прогноз «стабильный» по рейтингу банка.

Повышение рейтинга УБРиР связано с общим улучшением показателей капитала и прибыли банка. "Мы видим, что капитализация банка постепенно улучшается с учетом недавних вливаний в капитал. Стабилизируются возможности получения доходов. Все это на фоне экономического восстановления. Стабильный прогноз по банку отражает мнение S&P о том, что <…> в течение следующих 12 месяцев банк сохранит свою установленную долю рынка и клиентскую базу в Уральском регионе, а также стабильный профиль финансирования и ликвидности, в то время как показатели качества активов не будут хуже, чем в среднем по системе», - отмечается в пресс-релизе S&P.

«Повышение долгосрочного рейтинга до «В» — это важная оценка того, что мы выбрали правильную стратегию развития бизнеса, которая отражается на прибыли банка и на качестве активов. Банк динамично развивается, в июне прошла существенная докапитализация, позволяющая наращивать объем работающих активов и расширять клиентскую базу. Мы продолжим предоставлять клиентам услуги, которые отвечают их потребностям и соответствуют требованиям рынка, в том числе, по уровню цифровизации», - отметил президент УБРиР Антон Соловьев.

Standard & Poors – рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с Moody’s и Fitch Rating. Рейтинги S&P Global Ratings выражают мнение агентства относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.