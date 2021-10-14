Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 13:43

Департамент информационной политики прокомментировал информацию об отставке главреда «Областной газеты»

Там заявили, что Дмитрий Полянин пока исполняет свои обязанности
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Областная газета» — официальный печатный орган правительства Свердловской области.

«Областная газета» — официальный печатный орган правительства Свердловской области.

Фото: Архив "КП"

Департамент информационной политики прокомментировал информацию об отставке главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, которая появилась в ряде СМИ.

- Он работает. На этом пока все, - ответили «КП» в департаменте.

«Областная газета» - официальный печатный орган правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Заксобраниие региона.

Напомним, что весной 2018 года Полянина избили у подъезда его дома. Два человека набросились на него, после чего скрылись. Журналисту понадобился месяц, чтобы восстановиться после нападения.