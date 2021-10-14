«Областная газета» — официальный печатный орган правительства Свердловской области. Фото: Архив "КП"

Департамент информационной политики прокомментировал информацию об отставке главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, которая появилась в ряде СМИ.

- Он работает. На этом пока все, - ответили «КП» в департаменте.

«Областная газета» - официальный печатный орган правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Заксобраниие региона.

Напомним, что весной 2018 года Полянина избили у подъезда его дома. Два человека набросились на него, после чего скрылись. Журналисту понадобился месяц, чтобы восстановиться после нападения.