«Областная газета» — официальный печатный орган правительства Свердловской области.
Фото: Архив "КП"
Департамент информационной политики прокомментировал информацию об отставке главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, которая появилась в ряде СМИ.
- Он работает. На этом пока все, - ответили «КП» в департаменте.
«Областная газета» - официальный печатный орган правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Заксобраниие региона.
Напомним, что весной 2018 года Полянина избили у подъезда его дома. Два человека набросились на него, после чего скрылись. Журналисту понадобился месяц, чтобы восстановиться после нападения.