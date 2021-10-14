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Общество14 октября 2021 13:25

Больница Нижнего Тагила будет пожизненно содержать мать погибшего хоккеиста

Такое решение принял Верховный Суд РФ
Маргарита РАЗУМОВАМаргарита РАЗУМОВА
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Женщине будут выплачивать по 48 000 рублей ежемесячно

Женщине будут выплачивать по 48 000 рублей ежемесячно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игрок нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» Сергей Симонов скончался в 2016 году на операционном столе в ЦГБ № 1. Верховный суд обязал больницу пожизненно содержать мать хоккеиста. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Мать погибшего спортсмена Любовь Симонова в 2019 году обратилась в районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с больницы 5 миллионов рублей за моральный вред. В своем иске женщина указала, что находилась на иждивении у сына жила с ним на его зарплату — 83 тысячи рублей в месяц. В связи с потерей кормильца Любовь Симонова требовала с больницы пожизненного содержания.

Суд удовлетворил требования матери Симонова частично и обязал медучреждение выплатить 3 миллиона рублей моральной компенсации. В остальном ей отказали. Женщина обжаловала решение в Свердловском областном суде.

Любовь Симонова подала кассационную жалобу в Верховный суд, который в 2021 году вынес определение, что нижестоящими судами при рассмотрении дела в части возмещении вреда были допущены нарушения норм. Верховным судом было установлено, что у Симоновой есть второй сын. Он безработный и у него трое детей. Любовь Симонова воспитывала сыновей одна.

Летом 2021 года Ленинский суд Екатеринбурга обязал ЦГБ № 1 единовременно выплатить 1,8 миллиона рублей за потерю кормильца, а также ежемесячно платить матери по 48 000 рублей с индексацией.

Напомним, в 2016 году спортсмен столкнулся на тренировке с партнером по команде, после происшествия он попал в ЦГБ № 1 с разрывом селезенки. Сергея прооперировали, но спустя несколько часов у него открылось внутреннее кровотечение. Он умер на операционном столе.