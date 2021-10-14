Павел Креков назвал условие отмены QR-кодов в Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков назвал условие для отмены QR-кодов в Екатеринбурге и регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков назвал условие для отмены QR-кодов в Екатеринбурге и регионе. По его словам, для начала должна снизиться заболеваемость коронавирусом. Этого можно достичь за счет масштабной вакцинации.

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если объем заболеваемости снизится, мы отнимем и зоны свободные от ковида. Рецепт тут простой: когда у нас будет вакцинировано примерно 80 процентов взрослого населения, то мы подойдем к общественному иммунитету, - рассказал Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда». - Причем это касается актуальной вакцинации, то есть полугодовой вакцинации. В период подъема заболеваемости, полгода этот тот срок, когда прививка защищает человека. Когда увидим кратное снижение заболеваемости, то тогда будут исчезать зоны свободные от ковида.

Напомним, что список свободных зон от ковида в Екатеринбурге и Свердловской области будет расширяться до декабря 2021 года.

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