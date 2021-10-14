На участке трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган», который был закрыт из-за смога, возобновили движение

Трассу перекрыли утром 14 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган», который перекрывали из-за задымления и плохой видимости, снова открыт. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта, - говорится в сообщении.

Сотрудник ДПС контролируют движение и помогают водителям при проезде.

Утром 14 октября 2021 года Госавтоинспекция перекрыла трассу «Екатеринбург-Шадринск-Курган» с 69 по 77 километр и со 122 по 130 километр. Причиной стала нулевая видимость из-за задымления от тлеющего торфяника. На месте дежурили наряды ГИБДД. Также перекрыли выезд на ЕКАД.

Кроме того из-за густого дыма и плохой видимости были задержаны восемь рейсов в Кольцово. Одному самолету пришлось сесть на запасном аэродроме в Тюмени. Задержки рейсов в Кольцово на вылет составили от 6 минут до 1 часа 15 минут. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.