Екатеринбург вошел в четверку популярных направлений для семейного отдыха

На аренду жилья в городе туристы потратят в среднем 3 345 рублей в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре 2021 года. Топ составил сайт бронирования жилья для отдыха tvil.ru.

- Семьи с детьми бронируют отдых в ноябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 10,5 тысячи рублей в сутки, - говорится в сообщении.

Город занял четвертое место. Екатеринбург опередили только Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск. При этом в столице Урала туристы в среднем проведут в ноябре шесть ночей. А на аренду жилья потратят в среднем 3 345 рублей в сутки.

В основу рейтинга лег список, составленный на основе данных оплаченных заявок на жилье. Топ составляли, опираясь на заявки туристов, которые планируют путешествовать с детьми с 1 по 30 ноября 2021 года.

Ранее Екатеринбург вошел в рейтинг лучших городов для жизни. 85% опрошенных заявили,что им нравится жить в уральской столице. По этому показателю город занимает четвертое во всероссийском рейтинге. Также Екатеринбург занимает второе место среди российских городов по доступности хорошей работы.