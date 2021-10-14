В Екатеринбурге закрылись два ресторана Friends

В городе остановили работу два филиала ресторана на улице 8 Марта, 46 ТРЦ «Гринвич» и на улице Победы, 14А в ТЦ «Victory Mall»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге закрылась сеть ресторанов Friends. Также не работает доставка блюд. Об этом говорится в объявлении на сайте компании.
- По техническим причинам доставка и рестораны не работают, - говорится в сообщении.
В городе остановили работу два филиала ресторана на улице 8 Марта, 46 ТРЦ «Гринвич» и на улице Победы, 14А в ТЦ «Victory Mall». Причина закрытия не называется. Также не ясно закрылись заведения временно или окончательно.
Все телефоны компании не отвечают. При звонке включается ранее записанное сообщение о том, что рестораны не работают.
В марте 2021 года в Екатеринбурге на 30 дней закрылся ресторан «Баку Плаза» на Сулимова, 21. Роспотребнадзор закрыл заведение из-за множества нарушений. Во время проверки выяснилось, что в ресторане хранили грязную посуду вместе с чистой, а сырые продукты вместе с готовыми.
Также на еде не было маркировок с датами изготовления. Помимо этого, сотрудники оставляли свои вещи прямо на кухне. Руководство не обеспечило ведение журналов осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания. Не было и журналов контроля качества фритюрных жиров и учета температуры холодильного оборудования.
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