К Универсиаде-2023 для гостей Екатеринбурга подготовят уникальную программу

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел рабочее совещание по подготовке к Всемирным летним студенческим играм - 2023, на котором обсудили формирование туристических пакетов для гостей города. К Универсиаде планируется подготовить уникальную программу.

- В ближайшее время мы встретимся с представителями туристических компаний города и рассмотрим их предложения для спортсменов, тренерского состава и других членов делегаций. После чего будут сформированы пакеты, рассчитанные на разное количество дней и аудиторию, - рассказал Сергей Плахотин.

Он отметил, что это может быть, как экотуризм, включающий знакомства с природными и культурно-этнографическими особенностями нашего региона, так и, например, гастрономический тур, в котором можно будет попробовать уральские блюда.

- Наша задача - создать продукт, который настолько понравится гостям, что, вернувшись на родину, они захотят вновь приехать к нам, и пригласят на Урал родных и близких, добавил заместитель мэра.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает проведение состязаний по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.