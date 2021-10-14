Выделенная полоса для общественного транспорта позволит автобусам быстрее проезжать перекрестки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга появилась новая выделенная полоса для автобусов. Разметку, выделяющую полосу для общественного транспорта, сделали на проспекте Ленина на участке от Вайнера до Жукова.

Напомним, в августе выделенную полосу сделали на проспекте Ленина от улицы Маршала Жукова до улицы Сакко и Ванцетти также в сторону Московской.

На этих участках автобусам часто приходится стоять в пробках. Выделенная полоса для общественного транспорта позволит им быстрее проезжать перекрестки.

Разметку сделали на проспекте Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2023 году в Екатеринбурге планируют организовать выделенные полосы для общественного транспорта на отрезках 39 улиц. Ранее мы писали, что в 2021 году, их планируют сделать в том числе на улицах Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Щербакова, Крауля, Репина, Малышева, проспекте Космонавтов, улицах Бакинских комиссаров и Щорса.