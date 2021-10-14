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Происшествия14 октября 2021 9:36

Куйвашев поручил правительству взять на контроль ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Он попросил горожан сохранять спокойствие
Анастасия ШИПИЦИНААнастасия ШИПИЦИНА
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Губернатор признался, что на заседании правительства планировали снять особый противопожарный режим, но решили это отложить

Губернатор признался, что на заседании правительства планировали снять особый противопожарный режим, но решили это отложить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поручил правительству взять на контроль ситуацию с дымом, которым заволокло Екатеринбург из-за тлеющих торфяников. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

- Я поручил правительству постоянно контролировать обстановку, оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД, - заявил губернатор.

Также Куйвашев рассказал, что сотрудники Уральской авиабазы готовы помочь спасателям в тушении торфяников и предоставить технику. Глава Свердловской области попросил горожан и жителей микрорайона Солнечный, где происходит тление, быть осторожными.

Кроме того, губернатор признался, что сегодня, 14 октября, на заседании правительства планировали снять особый противопожарный режим. Однако решили это отложить.

- Пожары пока действуют. Хотя ситуация в целом контролируемая и угрозы населенным пунктам нет, - заявил Куйвашев.

Губернатор отметил, что к концу недели ситуация должна улучшиться. Синоптики обещают дожди, что должно снизить существующую пожарную опасность.

Екатеринбург накрыл смог 14 октября 2021 года. Из-за густого дыма и плохой видимости сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД и участок трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Также из-за этого были задержаны восемь рейсов в Кольцово.

Администрация школы № 215 в микрорайоне Солнечный, где тлеет торфяник, перевела из-за смога детей на дистант. Пока речь идет только о сегодняшнем дне.

Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили в атмосферном воздухе превышение концентрации вредных веществ. Содержание оксида углерода превышено в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли PM10 - в 2,1 раза, PM2,5 - в 2,31 раза.

В ведомстве рекомендуют избегать долгого нахождении на открытом воздухе, не открывать окна, заменить контактные линзы на очки, много пить, промывать глаза, нос и горло. Кроме того специалисты советуют носить маски и респираторы, делать влажную уборку и занавешивать влажной тканью окна.

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