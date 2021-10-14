Куйвашев поручил правительству взять на контроль ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Губернатор признался, что на заседании правительства планировали снять особый противопожарный режим, но решили это отложить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поручил правительству взять на контроль ситуацию с дымом, которым заволокло Екатеринбург из-за тлеющих торфяников. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

- Я поручил правительству постоянно контролировать обстановку, оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД, - заявил губернатор.

Также Куйвашев рассказал, что сотрудники Уральской авиабазы готовы помочь спасателям в тушении торфяников и предоставить технику. Глава Свердловской области попросил горожан и жителей микрорайона Солнечный, где происходит тление, быть осторожными.

Кроме того, губернатор признался, что сегодня, 14 октября, на заседании правительства планировали снять особый противопожарный режим. Однако решили это отложить.

- Пожары пока действуют. Хотя ситуация в целом контролируемая и угрозы населенным пунктам нет, - заявил Куйвашев.

Губернатор отметил, что к концу недели ситуация должна улучшиться. Синоптики обещают дожди, что должно снизить существующую пожарную опасность.

Екатеринбург накрыл смог 14 октября 2021 года. Из-за густого дыма и плохой видимости сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД и участок трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Также из-за этого были задержаны восемь рейсов в Кольцово.

Администрация школы № 215 в микрорайоне Солнечный, где тлеет торфяник, перевела из-за смога детей на дистант. Пока речь идет только о сегодняшнем дне.

Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили в атмосферном воздухе превышение концентрации вредных веществ. Содержание оксида углерода превышено в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли PM10 - в 2,1 раза, PM2,5 - в 2,31 раза.

В ведомстве рекомендуют избегать долгого нахождении на открытом воздухе, не открывать окна, заменить контактные линзы на очки, много пить, промывать глаза, нос и горло. Кроме того специалисты советуют носить маски и респираторы, делать влажную уборку и занавешивать влажной тканью окна.

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