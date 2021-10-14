В Екатеринбурге перекрыли движение в микрорайон Солнечный

Спасатели продолжают круглосуточно заниматься проливкой тлеющего торфяника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за тления торфяника перекрыли движение на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора. Решение об этом приняли на выездном совещании Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС.

- В связи с горением торфяников в Солнечном по поручению Главы Екатеринбурга Алексея Орлова в 8 часов утра первый заместитель градоначальника Игорь Сутягин провел в микрорайоне выездное заседание, - рассказали в пресс-службе мэрии.

По участку дороги, который перекрыт, прокладывается система бесперебойной подачи воды пожарным, которые работают над ликвидацией тления торфяника. Воду в том числе привозят на место возгорания поливомоечные машины районного ДЭУ.

- Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры, - сообщили в администрации города.

Спасатели продолжают круглосуточно заниматься окарауливанием и проливкой тлеющего торфяника под Екатеринбургом. По последним данным, общая площадь горения составляет 4,8 гектара.

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