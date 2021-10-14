В Роспотребнадзоре рассказали, что делать жителя Екатеринбурга, чтобы защититься от смога

Улицы города ночью затянуло смогом. Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Екатеринбурге. Поводом к тому стал густой смог от тлеющих торфяников, опустившийся на столицу Урала в четверг, 14 октября.

- В атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода в 2,12 раза, - уточняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Мелкодисперсной пыли превышение в 2,1 раза.

Это были данные по улице Счастливой, что в микрорайоне Солнечный, рядом с которым тлеют торфяники. По улице Михеева, где тоже были взяты пробы завышение показателей тоже есть - мелкодисперсной пыли в 1,13 раза.

- Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна, - добавляют в Роспотребнадзоре.