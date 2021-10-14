Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за убийство обидчика возлюбленной в День святого Валентина

Суд принял во внимание противоправные действия потерпевшего как смягчающие обстоятельства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Нижнего Тагила Павла Волосникова приговорили к 11 годам в колонии особого режима за убийство обидчика возлюбленной в День святого Валентина. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел 14 февраля 2021 года. Волосников вместе со своей сожительницей и знакомым распивали алкоголь в квартире последнего.
- Во время застолья Волосников временно покинул квартиру. Вернувшись, он застал свою сожительницу плачущей со следами побоев на лице, - говорится в сообщении.
Возлюбленная рассказала, что потерпевший оскорблял и бил ее. Волосников решил отомстить. Он выдернул табуретку из под мужчины и нанес ей больше 30 ударов по голове и телу. У потерпевшего оказалась закрытая черепно-мозговая травма. Он скончался на месте.
Волосников частично признал свою вину. По его словам, он не хотел убивать потерпевшего. Раньше он уже был судим за преступление против личности и имущественное преступление с насилием. При этом он освободился за четыре месяца до дня убийства.
Суд признал Волосникова виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведомство приняло во внимание противоправные действия потерпевшего как смягчающие обстоятельства. Приговор пока не вступил в силу.
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