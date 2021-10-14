Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за убийство обидчика возлюбленной в День святого Валентина

Суд принял во внимание противоправные действия потерпевшего как смягчающие обстоятельства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Нижнего Тагила Павла Волосникова приговорили к 11 годам в колонии особого режима за убийство обидчика возлюбленной в День святого Валентина. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 14 февраля 2021 года. Волосников вместе со своей сожительницей и знакомым распивали алкоголь в квартире последнего.

- Во время застолья Волосников временно покинул квартиру. Вернувшись, он застал свою сожительницу плачущей со следами побоев на лице, - говорится в сообщении.

Возлюбленная рассказала, что потерпевший оскорблял и бил ее. Волосников решил отомстить. Он выдернул табуретку из под мужчины и нанес ей больше 30 ударов по голове и телу. У потерпевшего оказалась закрытая черепно-мозговая травма. Он скончался на месте.

Волосников частично признал свою вину. По его словам, он не хотел убивать потерпевшего. Раньше он уже был судим за преступление против личности и имущественное преступление с насилием. При этом он освободился за четыре месяца до дня убийства.

Суд признал Волосникова виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведомство приняло во внимание противоправные действия потерпевшего как смягчающие обстоятельства. Приговор пока не вступил в силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка