Андрей Рожков пожаловался, что пожарные не могут потушить торфяники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатеринбург утром, 14 октября, снова окутало сильным смогом из-за тлеющего в районе Солнечного торфяника. Сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД, так как из-за густого дыма на трассе нулевая видимость. На смог в Солнечном пожаловался также известный актер шоу «Уральские пельмени». Андрей Рожков опубликовал у себя в официальном аккаунте в instagram видео, в котором жалуется на то, что в столице Урала уже который день стоит сильный смог, который не могут ликвидировать пожарные.

Звезда «Уральских пельменей» показал страшные кадры смога в Солнечном. Фото: из instagram Андрея Рожкова

- Пожарище, пожарище, позорище, не могут потушить пожар уже неделю, торфяники горят, здорово, отлично, ребята, вот так вот приходится выезжать из Екатеринбурга, - говорит в видео Андрей Рожков.

Напоминаем, что в МЧС объяснили, что дымка в микрорайоне обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепады температур в воздухе, и призвали горожан сохранять спокойствие.

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