Из-за густого тумана в Кольцово задержали восемь рейсов

Задержки рейсов в Кольцово на вылет составили от 6 минут до 1 часа 15 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 14 октября Екатеринбург заволокло густым дымом из-за тлеющего в окрестностях торфяника. Это сказалось и на работе аэропорта. Из-за плохой видимости были задержаны восемь рейсов, сообщили «КП Екатеринбург» в Кольцово.

- По причине сложных метеоусловий в Екатеринбурге (туман) сегодня утром были задержаны один рейс на прилет и семь рейсов на вылет, - говорится в сообщении.

Задержки рейсов в Кольцово на вылет составили от 6 минут до 1 часа 15 минут. Самолету из Ла-Романы вовсе пришлось сесть на запасном аэродроме в Тюмени.

В аэропорту сообщили, что сейчас Кольцово работает в штатном режиме. Рейс из Ла-Романы уже прибыл в Екатеринбург.

Из-за густого дыма и плохой видимости сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД. Также временно ограничили движение на участке с 69 по 77 километр трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». На месте дежурят наряды ГИБДД.

Спасатели продолжают круглосуточно заниматься окарауливанием и проливкой тлеющего торфяника под Екатеринбургом. По данным на 14 октября, общая площадь горения составляет 4,8 гектара.

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