Уралец попал под «уголовку» за хранение пороха своего покойного отца

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

50-летнему жителю села Рудное под Ирбитом грозит тюремный срок за хранение пороха, который достался ему от покойного отца. Уралец объяснил полицейским, что хранит банку с веществом с 1993 года, именно тогда и скончался его родственник.

- Согласно заключению эксперта, масса представленной смеси составляет 195 граммов, является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства взрыва, предназначенным для снаряжения патронов к огнестрельному оружию, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему», теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.