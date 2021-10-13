«Автомобилист» на домашней арене уступил «Сочи» в серии послематчевых буллитов

В дополнительное время выявить победителя не удалось, поэтому все решила серия буллитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на домашней арене уступил «Сочи» в серии послематчевых буллитов. Встреча завершилась со счетом 4:5.

Хозяева площадки первыми открыли счет, на 10 минуте отличился Сергей Шумаков, через минуту Патрис Кормье увеличил преимущество своей команды, однако гости на это ответили точным броском Василия Глотова на 15 минуте. Во втором периоде сочинцы усилиями Никиты Феокистова сумели сравнять счет.

Настоящая баталия развернулась в третьем периоде. На 41 минуте Артем Николаев из «Сочи» вывел свою команду вперед, «Автомобилист» снова ликвидировал разницу в счете на 49 минуте, реализовав большинство, отличиться удалось Райану Спунеру. Через три минуты Степан Хрипунов сделал счет 4:3, однако Боглан Якимов все же перевел игру в овертайм.

В дополнительное время выявить победителя не удалось, поэтому все решила серия буллитов, где более удачливыми были хоккеисты «Сочи».