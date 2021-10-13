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Общество13 октября 2021 19:05

Уральский врач объяснил высокую смертность свердловчан от коронавируса

По его словам, данный вирус мутировал
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Коллективным иммунитетом оказались очень слабо защищены люди из «критичной группы»

Коллективным иммунитетом оказались очень слабо защищены люди из «критичной группы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил высокие темпы заболеваемости и смертности свердловчан от COVID-19. По его словам, данный вирус мутировал, кроме того, сами уральцы пренебрежительно относятся к вводимым антиковидным мерам.

- Сейчас наиболее распространен штамм «Дельта». Коллективным иммунитетом оказались очень слабо защищены люди из «критичной группы»: пожилые, с хроническими заболеваниями, беременные. Также не исключен вариант изменения вируса, - заявил «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев.

Ранее о высокой смертности от коронавируса высказался заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, в большие города свозят тяжелых больных, часть из которых умирает, именно поэтому в больших городах выше смертность. В целом же по региону ситуация примерно одинаковая. По приросту смертности Свердловская область находится чуть ниже среднероссийских показателей.