Уральский врач объяснил высокую смертность свердловчан от коронавируса

Коллективным иммунитетом оказались очень слабо защищены люди из «критичной группы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил высокие темпы заболеваемости и смертности свердловчан от COVID-19. По его словам, данный вирус мутировал, кроме того, сами уральцы пренебрежительно относятся к вводимым антиковидным мерам.

- Сейчас наиболее распространен штамм «Дельта». Коллективным иммунитетом оказались очень слабо защищены люди из «критичной группы»: пожилые, с хроническими заболеваниями, беременные. Также не исключен вариант изменения вируса, - заявил «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев.

Ранее о высокой смертности от коронавируса высказался заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, в большие города свозят тяжелых больных, часть из которых умирает, именно поэтому в больших городах выше смертность. В целом же по региону ситуация примерно одинаковая. По приросту смертности Свердловская область находится чуть ниже среднероссийских показателей.