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Общество13 октября 2021 17:52

В Екатеринбурге 42-летняя женщина лишилась смартфона и денег на карте после посещения кафе

В заведении пострадавшая познакомилась с двумя молодыми людьми
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Под подозрение попал 31-летний не работающий и ранее судимый местный житель

Под подозрение попал 31-летний не работающий и ранее судимый местный житель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42-летняя местная жительница лишилась смартфона и нескольких тысяч на банковской карте после алкогольного застолья с двумя приятелями. Пострадавшая написала заявление в полицию и объяснила, что познакомилась в кафе на улице Вильгельма де Геннина с молодыми людьми, а после обнаружила пропажу личных вещей. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

- Под подозрение попал 31-летний не работающий и ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотических средств местный житель. Он не стал отпираться и во всем признался. По его словам, он воспользовался тем, когда женщина отвлеклась, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Сразу после посиделок мужчина обналичил деньги в банкомате на улице Павла Шаманова, после чего потратил их вместе со своим приятелем. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Уральцу грозит до шести лет лишения свободы.