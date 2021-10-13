Технически оформлено решение о снижении времени действия QR-кодов будет принято в ближайшее время Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области сократят действие QR-кодов для привитых от коронавируса, в настоящее время они действуют один год, однако в ближайшее время их сократят в два раза: до шести месяцев. Подобную инициативу выдвинул российский минздрав из-за возрастающей заболеваемости COVID-19.

- Технически оформлено решение о снижении времени действия QR-кодов будет принято в ближайшее время. К сожалению, когда проходит более полугода, люди чаще заболевают, - сообщил на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее он рассказал, что в скором времени в Екатеринбурге и Свердловской области появятся зоны, свободные от коронавируса, попасть в которые можно будет только, имея QR-код. Он будет у тех, кто переболел коронавирусом, либо вовремя вакцинировался от инфекции.