Дмитрий Ионин станет заместителем губернатора Свердловской области с 18 октября

С 2017 года Дмитрий Ионин работал депутатом в Госдуме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий Ионин, теперь уже бывший депутат Государственной Думы России в ближайшие дни перейдет на работу в правительство Свердловской области. Об этом стало известно сегодня, 13 октября.

- Евгением Куйвашев принято решение о назначении Дмитрия Ионина на пост заместителя губернатора Свердловской области, - прокомментировали в Департаменте информационной политики Свердловской области. - К своим обязанностям, согласно подписанному главой региона указу, Дмитрий Ионин приступит с 18 октября.

Новость об этом застала Дмитрия Ионина в Москве, где он завершает свою работу депутатом.

- Я сейчас нахожусь в Москве, в Госдуме забираю свою трудовую книжку и с 18 октября выхожу на работу заместителем губернатора, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ионин. - По вопросам, которые буду курировать, в ближайшее время, насколько мне известно, будет выпущен указ о распределении полномочий между заместителями. Пока сказать не могу, какие это будут полномочия. Интересный новый этап в жизни начинается. Хочется себя попробовать.

С 2011 по 2017 год Дмитрий Ионин был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. После этого он перешел на работу в Государственную Думу Российской Федерации. Он известен, например, тем, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса вместе с другими депутатами внес в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Во время минувших выборов в сентябре он не прошел в новый созыв Госдумы.