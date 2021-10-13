Большой Урал-2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств

Крупнейшее деловое событие в сфере туризма состоится в Екатеринбурге 15-16 октября 2021 года. На площадке «Синара Центр» в девятый раз пройдет туристский форум

«Большой Уpaл». Главной темой форума станет промышленный туризм.

Насыщенная деловая программа Форума включает в себя: пленарное заседание

«Промышленный туризм как креативный маркетинг региона»; кейс-сессию «Туризм и бизнес — думаем оригинально. Как это работает?»; экспертную сессию «Промышленный EVENT. Креатив на заводе».

В ходе сессий поговорим: как открытость помогает предприятию повысить имидж в регионе, стране и на международном уровне; как туристические события помогают переосмыслить заводские пространства и как заброшенный цех превратить в креативный кластер, который становится новой точкой притяжения для жителей и туристов, о креативных подходах по организации экскурсий на промышленных предприятиях.

Во второй день участники форума посетят ряд предприятий Свердловской области и познакомятся с опытом проведения производственных экскурсий - проведут день на производственных площадках:

1) Белоярской атомной электростанции — единственная атомная станция в мире, работающая на быстрых нейтронах. Темой практики станет «Мирный атом»;

2) Северском трубном заводе в г. Полевской с уникальным музеем «Северская домна», практика пройдет под девизом «Заводись! Едем на завод»;

3) на новой площадке крупнейшего хлебопекарного предприятия CMAK. Это будет наш ответ французскому круассану.

Финальными деловыми мероприятиями форума станут круглые столы «Промтуризм - эффективный инструмент продвижения бренда и решения бизнес-задач», где участники обменяются мнениями и подведут итоги промышленного форума.

Форум поддержан Ростуризмом как событие, проходящее в исторически промышленном регионе, где накоплен богатый опыт по организации промышленного туризма.

Соорганизатором форума выступает Агентство стратегических инициатив. В рамках Форума планируется проведение Акселератора по промышленному туризму, где соберутся более

30 регионов-участников со всей России, которые активно занимаются развитием промышленного туризма и продвижением бренда промышленных предприятий.

Форум вызывает интерес и сегодня участие в нем подтверждают представители 37 регионов России.

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