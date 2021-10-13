Павел Креков: справка о наличии антител не заменяет QR-код

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области ухудшается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Справка о наличии антител у человека не является медотводом, не заменяет QR-код и не дает возможность не вакцинироваться. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Справка о наличии антител не является медотводом. Нигде не сказано, что при наличии антител человек не вакцинируется. Исследования показывают, что антитела, возникающие либо после перенесенного заболевания бессимптомно, либо вследствие контакта с больным человеком, они достаточно слабые. Их количество может быть приличным, но они все равно гораздо меньше защищают, чем антитела, полученные пир вакцинации, - говорит Павел Креков.

Другие медотводы известны любому врачу. Если у человека есть такой медотвод, то ему стоит уйти на самоизоляцию, так как он подвергает себя опасности.

- ПЦР-тест также не свидетельствует об иммунной защите. Защиту организма от коронавируса обеспечивает либо перенесение заболевания, либо наличие вакцинации, - резюмирует заместитель губернатора Свердловской области.

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