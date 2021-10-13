Павел Креков: в Свердловской области появится телефон для решения проблем с qr-кодом. Фото: официальный портал Свердловской области

В скором времени в Екатеринбурге и Свердловской области появятся зоны, свободные от коронавируса, попасть в которые можно будет только, имея QR-код. Он будет у тех, кто переболел коронавирусом, либо вовремя вакцинировался от инфекции.

В список зон, свободных от коронавируса, попадут государственные и муниципальные учреждения, а также заведения культуры и спорта. Все это прописано к Указе №100 губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Многие уральцы интересуются вопросами: что делать, если вовремя не пришел QR-код? Что делать тем, кто вакцинацию прошел, а QR-код не получил?

- В Указе №100 губернатора Свердловской области прописана еще одна возможность посещения государственных и муниципальных учреждений и других зон, свободных от коронавирусной инфекции. Мы сейчас будем разрешать вход в эти зоны по справкам установленного образца с печатью лечебного учреждения, - рассказывает Павел Креков. – Это сделано для тех граждан, которым по каким-то причинам не пришел QR-код.

Также региональные власти объявят о специальном номере телефона, куда можно будет обратиться, если есть задержка с QR-кодом. Специалист проконсультирует по дальнейшим действиям.

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