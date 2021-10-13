Девочка помогала матери в воспитании за младщими детьми и уходу за дедушкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе Новой Ляли появился мемориал памяти 15-летней девочки, которая была сбита товарным поездом. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов.

Инцидент произошел на 126 километре Свердловской железной дороги на станции Ляля. Девочка переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу. Машинист подал сигнал, заметив человека, однако школьница не услышала его из-за наушников.

Известно, что девочка училась в 9 «Б» классе.

- **** была добрым, спокойным, отзывчивым ребенком. Она была очень эмоциональной и ранимой. Трудолюбивая и ответственная девочка. Старшая в большой семье. Оказывала посильную помощь матери в воспитании младших детей и уходу за дедушкой. Всегда опрятная и собранная, в 9 классе она значительно улучшала свои успехи в изучении учебного материала. Эта потеря будет для нас невосполнимой. **** навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Напомним, что в поселке Староуткинск обнаружили тело 13-летней девочки.