В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Эскадронной

На участке от улицы 2-й Новосибирской до улицы Зенитчиков нельзя будет проехать целый месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по улице Эскадронной. Проезд будет запрещен из-за дорожных работ.

- ООО «ГУДСР» уведомляет горожан об ограничениях движения транспорта по улице Эскадронной, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Дорожники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Планируется, что с 1 по 10 ноября нельзя будет проехать от улицы Новосибирской до улицы 2-й Новосибирской, с 1 по 30 ноября - от улицы 2-й Новосибирской до улицы Зенитчиков.

Напомним, накануне в мэрии предупредили, что на Эльмаше из-за ремонтных работ на улице Донской от Энтузиастов до Баумана временно изменится схема движения некоторых трамваев.