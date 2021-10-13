В Екатеринбурге установили памятник татарскому поэту Мусе Джалилю

Фото: департамент информполитики

В Екатеринбурге в сквере Дружбы народов установили памятник татарскому поэту, Герою Советского Союза и Лауреату Ленинской премии СССР Мусе Джалилю. В открытии монумента приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и Герой России, летчик Дамир Юсупов.

- До войны этот обычный парень - талантливый парень - писал стихи, романы про молодежь, про Родину, про природу, про родной край. Когда началась война Муса Джалиль, как все мужчины, пошел воевать. Героически приближал победу нашей страны в этой войне. Важно, чтобы не забывалась наша история, чтобы мы чтили наших предков за их подвиги, - сказал Дамир Юсупов.

Василь Шайхразиев добавил, что в следующем году памятник Мусе Джалилю появится и в Серове, где поэт жил и работал.

Фото: департамент информполитики

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