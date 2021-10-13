Прокуратура взяла на контроль дело об изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге

Одной пострадавшей девочке 14 лет, двум другим по 15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль дело об изнасиловании жителями Челябинской области на вписке в Екатеринбурге трех школьниц. Об этом сообщает само ведомство.

- По поручению прокуратуры области прокуратурой Октябрьского района города Екатеринбурга организована проверка исполнения федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

В том числе будут оценивать работу органов системы профилактики. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По предварительной информации, жители Челябинской области приехали в Екатеринбург на выходные. 8 октября 2021 года они забрали трех школьниц на Уралмаше. Одной девочке 14 лет, двум другим по 15. Один из мужчин предложил им потратить 60 тысяч рублей. Школьницы согласились и предложили в свою очередь купить алкоголь и снять квартиру.

В съемной квартире на улице Малышева, 104 мужчины вступили в сексуальную связь с несовершеннолетними. Младшая ушла раньше подруг и рассказала обо всем родителям. Когда полицейские зашли в квартиру, одна из девочек все еще продолжала там «веселиться».

На мужчин завели уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Все фигуранты уже арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль это дело.

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