На Урале ищут героев для фотопроекта, который призван показать силу духа паллиативных пациентов

Фото: департамент информполитики

В Свердловской области ищут героев для фотопроекта «Стадия», который призван показать силу духа паллиативных пациентов и напомнить всем о том, что бесценна каждая прожитая минута нашей жизни. Создатели проекта рассказали, что постарались взглянуть на паллиативных пациентов под другим углом.

- Он не про смерть, он про людей, которые не привыкли сдаваться: фото мужчин и женщин с непростыми диагнозами. Возможно, после просмотра наших первых снимков вам захочется изменить что-то и в своей жизни: наслаждаться каждым ее моментом, более внимательно относится к близким, - рассказала медицинский психолог выездной паллиативной службы Свердловского онкодиспансера Анна Семенова.

В проекте уже приняли участие пять человек с неизлечимыми заболеваниями. Фотограф Валерия Старикова отметила, что работать с ними было удовольствием.

- Это позитивные, увлеченные люди. Каждое фото - целая история про обычные будни, увлечения, любовь к близким, - рассказала Валерия Старикова.

Героев, готовых поучаствовать в съемках, истории людей с паллиативными диагнозами создатели проекта просят присылать на электронную почту v89221186404@ya.ru».