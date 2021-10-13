Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин назначен заместителем губернатора Свердловской области

Ранее Дмитрий Ионин был депутатом Государственной Думы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Свердловской области произошли кадровые изменения. Так, новым заместителем губернатора Свердловской области стал бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Ионин.

- Евгением Куйвашев принято решение о назначении Дмитрия Ионина на пост заместителя губернатора Свердловской области, - прокомментировали в Департаменте информационной политики Свердловской области. - К своим обязанностям, согласно подписанному главой региона указу, Дмитрий Ионин приступит с 18 октября.

Дмитрий Ионин родился в Свердловске. Ему 36 лет. С 2011 по 2017 год он был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С ноября 2017 года был депутатом Госдумы. Во время выборов в сентябре ему не удалось пройти в ее новый состав.