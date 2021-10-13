Екатеринбуржцу грозит восемь лет лишения свободы за оплату фальшивой купюрой в пекарне

Поддельную купюру мужчина заказал в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего екатеринбуржца, оплатившего покупку в пекарне фальшивой купюрой. Ненастоящую пятитысячную он «потратил» в торговой точке на улице Восточной 8 августа 2021 года.

- Продавец, будучи уверенной в подлинности полученного от обвиняемого банковского билета, приняла его и передала обвиняемому приобретенный им товар и сдачу. После чего обвиняемый с места преступления скрылся, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, поддельную купюру молодой человек купил летом 2021 года на одном из интернет-сайтов. Получив ее в пункте службы доставки он стал хранить ее дома, пока не придумал, где «потратить» деньги.

Молодой человек признал свою вину. По части 1 статьи 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета ЦБ РФ) ему грозит до 8 лет лишения свободы.