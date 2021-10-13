Глава СК взял на контроль дело об изнасиловании трех школьниц на вписке в Екатеринбурге

Также следователи устанавливают причины и условия, которое поспособствовали случившемуся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании жителями Челябинской области трех школьниц в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается сбор доказательств и выяснение обстоятельств произошедшего. Также следователи устанавливают причины и условия, которое поспособствовали случившемуся.

По предварительной информации, жители Челябинской области Арсен, Артем и Роман приехали в Екатеринбург на выходные. 8 октября 2021 года они забрали трех школьниц на Уралмаше. Одной девочке 14 лет, двум другим по 15. Один из мужчин похвастался, что у него есть 60 тысяч рублей и предложил школьницам их потратить. Он предлагал сходить в кафе, но девочки захотели просто купить алкоголь и снять квартиру.

Сначала компания они напилась в машине, потом продолжили отдыхать в квартире на улице Малышева, 104. Мужчины вступили в сексуальную связь с девочками. Младшая ушла раньше подруг и сообщила о случившемся родителям. Когда полициейские прибыли в квартиру, одна из 15-летних все еще была там и продолжала «веселиться».

На мужчин завели уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел СК по Орджоникидзевскому району города. Все фигуранты уже арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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