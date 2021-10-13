Девочка, попавшая под грузовой поезд в Новой Ляле, скончалась в больнице

Машинист подал сигнал, заметив человека, однако школьница не услышала его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новолялинской районной больнице скончалась 15-летняя школьница, которую доставили туда накануне, 12 октября после того, как она получила серьезные травмы, попав под поезд. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел на 126 километре Свердловской железной дороги на станции Ляля. Девочка переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу. Машинист подал сигнал, заметив человека, однако школьница не услышала его.

- Грузовым поездом травмирована несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения, которая переходила ЖД путь в наушниках. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось, - рассказывали в транспортной прокуратуре.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и представители Уральской транспортной прокуратуры устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

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