На Урале с начала года произошло 133 ДТП, в которых водители не были пристегнуты ремнями безопасности

Количество погибших в ДТП в сравнении с 2020 годом выросло на 38% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первые девять месяцев 2021 года произошло 310 ДТП по вине водителей. Из них в 133 авариях люди за рулем не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает региональное УГИБДД.

- Еще в 77 случаях нарушения правил применения ремней безопасности допущены пассажирами транспортных средств, - говорится в сообщении.

Основными причинами аварий с начала года были превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции. За девять месяцев в ДТП погибли 76 человек, еще 455 получили травмы.

Количество погибших в сравнении с 2020 годом выросло на 38%. За первые девять месяцев 2020 года произошли 344 ДТП. В них погибли 55 человек, еще 484 получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что ремень безопасности фиксирует человека в машине и удерживает его на сидении. Благодаря ему при аварии водитель и пассажиры не перемещаются по салону.

- В салоне автомобиля во время движения даже один непристегнутый человек становится источником повышенной опасности в случае дорожной аварии, - подчеркивает региональное УГИБДД.

Непристегнутый в ДТП травмирует не только себя, но и других людей в салоне. Кроме того, водители, которые не пристегиваются ремнями безопасности или перевозят непристегнутых пассажиров, должны заплатить штраф в размере тысячи рублей. Пассажир должен будет заплатить 500 рублей. Также ему будет выдано письменное предупреждение. За нарушение ПДД при перевозке детей для водителей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

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