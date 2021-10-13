В Екатеринбурге в колонию перебросили посылку с телефонами

Свертки закинули на крышу продовольственного склада колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

12 октября 2021 года около 21 часа неизвестный гражданин закинул на крышу склада исправительной колонии №2 в Екатеринбурге посылку, в которой оказались восемь мобильных телефонов, два зарядных устройства и десять сим-карт.

Перебросив посылку, гражданин оперативно скрылся. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области, посылку нашли на крыше продовольственного склада при обследовании второго участка силами оперативного отдела, а также отдела безопасности и отдела охрана ИК-2.

Посылку из пяти свертков перекинули со стороны улицы Малышева. После этого неизвестный гражданин убежал от стен колонии.