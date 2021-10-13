В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего 88-летнюю женщину

Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело 31-летнего водителя из Челябинска, сбившего 88-летнюю женщину. ДТП произошло днем, 15 февраля 2021 года на улице Белореченская. Водитель Skoda Fabia при повороте не пропустил пенсионерку и наехал на нее.

- Проявив преступную небрежность, водитель был невнимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, в нарушение требований п. 1.3, 8.1, 8.3 ПДД РФ приступил к выполнению маневра, не убедившись в его безопасности, в результате чего не уступил дорогу пожилой женщине-пешеходу, 1933 г.р., пересекавшей проезд между домами № 22 и № 26, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пенсионерку госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у нее перелом правой бедренной кости, который экспертами расценен как причинивший тяжкий вред ее здоровью.

Водителя обвиняет по части 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.