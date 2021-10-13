УБРиР увеличил сумму экспресс-кредита для помощи в развитии бизнеса

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Теперь максимальная сумма кредита для юридических лиц составляет 1,5 млн рублей, для ИП она увеличена до 2 млн рублей.

Особенность продукта – в быстроте получения средств: банк рассматривает заявку в течение одного дня. Для получения заемных средств не требуется залог. Деньги выдаются на срок до 2 лет по ставке 16% годовых. Оставить заявку на кредит можно в интернет-банке.

«Создавая и меняя условия по нашим продуктам, в первую очередь мы ориентируемся на клиентский опыт, накопленный за долгое время работы с предпринимателями. Так как слышать и понимать нужды бизнеса – основа конкурентноспособности банка на современном рынке услуг для МСБ. На этот раз со стороны клиентов, которые уже давно работают с нами, появился запрос на увеличение суммы кредита. Мы пошли навстречу нашим заемщикам и скорректировали условия под их нужды», - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, по телефону 8 (800) 700-59-59 или в любом офисе, обслуживающем юридических лиц.