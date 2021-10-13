Яндекс.Лавка доставит SIM-карты Tele2 екатеринбуржцам

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

SIM-карту,заказанную через онлайн-витрину партнера, привезут вместе с необходимыми товарами и продуктами за 10-15 минут. Tele2 продолжает сотрудничество с экосистемой сервисов Яндекса, расширяя договоренности с Яндекс.Маркет.

Приобрести SIM-карты Tele2 могут пользователи Яндекс.Лавки в нескольких городах России, включая Екатеринбург. Для покупки SIM-карты в приложении Яндекс.Лавка необходимо зайти в разделы каталога «Дом, милый дом» – «Полезные мелочи» – «SIM-карты». При заказе на сайте lavka.yandex.ru можно просто ввести запрос в поисковую строку сервиса. После этого останется добавить SIM-карту в корзину и оформить заказ. Активация SIM-карты осуществляется самостоятельно с помощью приложения «Мой Tele2».

Ранее Tele2 первой на телеком-рынке заключила прямой договор с платформой Яндекс.Маркет. Также компания увеличивает долю продаж на крупнейших маркетплейсах и в сетях федеральных партнеров. В их число входят Wildberries, «Магнит», «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Почта России».

Сергей Денисов, руководитель департамента продаж и сервиса макрорегиона «Урал» Tele2:

«Мы продолжаем расширять присутствие в цифровых каналах и охватили почти все крупнейшие онлайн-площадки, где клиенты включают в свои заказы SIM-карты. Яндекс.Лавка позволяет получить доставку максимально быстро, этот сценарий закрывает потребность в подключении к сети здесь и сейчас. Такие ситуации возникают нередко, и мы хотим, чтобы клиентам было комфортно в любой ситуации».