В Екатеринбурге пропавший летом прошлого года бизнесмен выступает ответчиком в суде

Александр Соломеин ушел 31 июля 2020 года из дома на улице Уральской и больше его не видели. Фото: предоставлено родственниками пропавшего
В Екатеринбурге пропавший летом 2020 года бизнесмен Александр Соломеин выступает в суде ответчиком, это следует из картотеки дел Арбитражного суда. Дядя предпринимателя Валерий Наумов рассказал «КП Екатеринбург», что племянник так и не нашелся.
20 августа 2021 года ООО «Энергоремстройкомплект» подало иск к бизнесмену. Компания требует забрать у Соломеина документы о ее деятельности.
При этом 23 сентября пропавший предприниматель ходатайствовал о приобщении дополнительных документов. Однако информация о том, что он ознакомился с материалами, от него не поступала.
- Я об этом в первый раз слышу. Я не в курсе и не знаю, кто может выступать от его имени в суде. К нам приходил следователь, но никакой информации о том, что он нашелся, не было. Его ищут. Мы переживаем. У меня сестренка, мама его, вообще никакая, - поделился с «КП Екатеринбург» дядя Соломеина.
Александр Соломеин ушел 31 июля 2020 года из дома на улице Уральской. На следующий день его телефон стал недоступен. Молодой человек был директор коммерческой фирмы. У бизнесмена есть татуировки на теле, а на сгибе левой руки имеется шрам.
При этом дядя бизнесмена Валерий Наумов рассказал «КП Екатеринбург», что у пропавшего не было дома никаких конфликтов. Однако он перед исчезновением был встревожен. По словам его мамы, у него были какие-то проблемы.
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