В администрации Нижнего Тагила пересмотрели концепцию оформления фасада детского дворца

В здании дворца уже начали ремонтные работы Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В администрации Нижнего Тагила пересмотрели концепцию оформления фасада Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Вместо оранжевого здание решили покрасить в белый.

- МУП «Тагилдорстрой» поручено доработать финальный эскиз и подготовить вариант дизайна с яркими элементами. Это все-таки детский дворец, он должен вызывать приятные эмоции. На проработку вопроса дается неделя. Металлокассеты основного, белого, цвета заказываем в ближайшее время, чтобы не задерживать ход работ, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Работы в здании уже начаты. Сейчас там ремонтируют кровлю. После нее рабочие начнут ремонт фасада, крыльца и внутренних конструкций здания. Кроме того планируется провести отделку стен и потолков, отремонтировать сцену и зрительный зал. На работы потратят - 366, 3 миллиона рублей.

Напомним, ранее активисты просили оставить прежним облик Городского дворца детского и юношеского творчества и не окрашивать его фасад в оранжевый цвет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Нижнего Тагила показал проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. В кружках и секциях центра занимаются 4 500 детей (подробнее)